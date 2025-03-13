В производстве судов Беларуси на начало марта находилось 386 дел о неплатежеспособности и банкротстве

В производстве экономических судов Беларуси на начало марта 2025 года находилось 386 дел о неплатежеспособности и банкротстве (на начало марта 2024 года - 458 дел).

Как сообщается на сайте Верховного суда, в соответствии с законом об урегулировании неплатежеспособности в производстве экономических судов находилось 336 дел, из которых 329 дел в отношении организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Производство о банкротстве в отношении госорганизаций, организаций, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 6 делам, о несостоятельности – по 1 делу.

Решение о признании банкротом и открытии ликвидационного производства вынесено экономическим судом Могилевской области в отношении государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия «Мстиславская передвижная механизированная колонна № 271».

В соответствии с законом об экономической несостоятельности (банкротстве) рассматривается 50 дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, в том числе сельскохозяйственных организаций, ведется по 24 делам.

В феврале вынесено решение о признании банкротом и открытии ликвидационного производства в отношении ОАО «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт».