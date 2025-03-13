Американские пищевые гиганты стремятся избежать импортных пошлин

Крупнейшие американские производители упакованных пищевых продуктов обратились к Дональду Трампу с просьбой об отмене пошлин на импорт какао, кофе, специй и тропических фруктов. Об этом пишет Reuters.

PepsiCo, Conagra и JM Smucker призвали освободить от пошлин ингредиенты, которые не производятся в США.

"Целенаправленное и тщательно выверенное изъятие этих ингредиентов и материалов из тарифов является уместным для наилучшей защиты американских производителей и поддержки усилий (Трампа) по снижению потребительской инфляции", - говорится в письме Ассоциации потребительских брендов (Consumer Brands Association).

Компании опасаются, что новые пошлины будут заставлять их повышать цены, что еще больше ударит по потребителям после периода высокой инфляции. Влияние пошлин уже чувствуют Colgate Palmolive и Edgewell, которые рассматривают варианты минимизации убытков.