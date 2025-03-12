Годовая инфляция в США замедлилась в феврале до 2,8%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщил Минтруд страны.

Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с январскими 3%.

Энергоносители в США в прошлом месяце подешевели на 0,2% в годовом выражении после роста на 1% в январе. Бензин подешевел на 3,1% после снижения на 0,2%.

Рост цен на продукты питания ускорился до 2,6% с 2,5%, на транспортные услуги - замедлился до 6% с 8%.

Новые автомобили подешевели на 0,3%, подержанные машины подорожали на 0,8%.

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста до 0,3% с январских 0,5%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно января и на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3% и 3,2% соответственно. В январе подъем составлял 0,4% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 18-19 марта.