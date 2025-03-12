Украина может закупить значительные объемы американского газа в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это необходимо для покрытия потребностей после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа сообщил, что страна планирует импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.

По оценкам Reuters, стоимость импорта составит не менее $1 млрд. Украина имеет большие подземные хранилища, которые могут использоваться для хранения американского сжиженного газа. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждали эту возможность.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять не трубопроводный газ, а сжиженный природный газ, который будет поставляться в европейские терминалы, и из него, по словам Липпы, как можно большая часть может поступать из Соединенных Штатов Америки.

Для стабильного прохождения отопительного сезона страна должна накопить не менее 13 млрд кубометров газа до середины октября.