Швейцария анализирует влияние тарифов Трампа и стремится сохранить доступ к рынку США

Швейцария внимательно следит за влиянием тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, и продолжает вести диалог с его администрацией. Об этом в среду, 12 марта, заявил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

В SECO заявили, что Швейцария и США являются близкими экономическими партнерами, а также отметил, что страна стремится сохранить "наилучший возможный доступ к рынку".

"Швейцария продолжает искать возможности для переговоров с администрацией Трампа с целью дальнейшего укрепления и углубления двусторонних экономических отношений", – заявили в SECO.

Также в SECO ответили на вопросы агентства относительно тарифов США, которые вступили в силу в среду, 12 марта, и о том, присоединится ли она к введенным Европейским Союзом зеркальным тарифам, сообщает Reuters.

В SECO отметили, что страна внимательно следит за потенциальными мерами США и анализирует их возможные последствия для швейцарской экономики.

"Швейцария ценит экономическую свободу, предпринимательство, надлежащее регулирование и рыночную экономическую политику. Мы остаемся преданными этому", – добавили в ведомстве.

Как отметило агентство, Соединенные Штаты являются важным рынком сбыта швейцарской продукции, на который в 2024 году приходилось почти 19% ее товарного экспорта.

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на €26 млрд.