Последнее обновление: 11.03.2025 18:11

Беларусь и Турция обсуждают сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса

Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 11 марта провела переговоры с коллегами из Организации по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Турции (КОСГЕБ) в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, цель встречи – активизация двустороннего взаимодействия в области развития предпринимательства, обмен практическим опытом в стимулировании и поддержке бизнеса, а также выработка новых предложений по расширению партнерских отношений между предпринимателями Беларуси и Турции.

Достигнуты договоренности о возобновлении экспертных консультаций между специалистами Департамента по предпринимательству и КОСГЕБ по вопросам совершенствования механизмов финансовой и нефинансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, стороны разработают план мероприятий по развитию белорусско-турецкого сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. Документ планируется одобрить в ходе ближайшего визита делегации турецких деловых кругов в Беларусь.



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