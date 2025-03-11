Трамп хочет использовать базы Пентагона для переработки критических минералов

Президент США Дональд Трамп намерен построить металлургические заводы на военных базах Пентагона в рамках своего плана по увеличению внутренней добычи критически важных минералов и ослабление контроля Китая над этим сектором. Об этом сообщили Reuters два высокопоставленных чиновника администрации Трампа.

Этот шаг является одним из нескольких запланированных в указе, который Трамп может подписать уже в среду после того, как на прошлой неделе он заявил Конгрессу США, что "сделает исторические шаги для значительного расширения добычи критически важных минералов и редкоземельных элементов здесь, в США".

По словам источников, которые не были уполномочены публично обсуждать планы администрации, в рамках этого приказа Пентагон будет работать с другими федеральными ведомствами над установлением перерабатывающих мощностей на своих базах.

Использование военных баз для переработки подчеркнуло бы важность, которую Трамп придает критически важным для нацбезопасности минералам. Истребители, подводные лодки, пули и другое оружие, которое используют американские военные, построены из минералов, переработанных Пекином.

По словам одного из источников, Трамп также планирует назначить чиновника, ответственного за критически важные полезные ископаемые.

Некоторые чиновники администрации Трампа были напуганы первыми признаками того, что Китай может ограничить экспорт критически важных минералов в ответ на введенные Трампом тарифы или по другим причинам.

План, который ставит на первое место переработку металлов, а не пересмотр системы выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых в США, может разозлить американских шахтеров, но решит давнее беспокойство производителей тем, что Китай контролирует слишком большую долю мирового металлообрабатывающего сектора.