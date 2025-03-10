Китайские инвесторы втайне вкладываются в частные компании Маска

Богатые китайские инвесторы втайне вкладывают десятки миллионов долларов в частные компании американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на вовлеченных в сделки инвесторов и управляющих активами.

Китайские управляющие компании привлекают капитал от состоятельных китайцев, ссылаясь на связи Маска с президентом США Дональдом Трампом. Они в том числе вкладывают в такие компании миллиардера, как xAI, Neuralink и SpaceX (самая дорогая частная компания мира). Так, три китайские УК за последние два года продали акции этих компаний более чем на $30 млн.

Сделки проводятся с помощью проектных компаний (SPV), позволяющих скрыть личности инвесторов от американских властей и компаний на фоне напряженности в отношениях двух стран. Этот механизм распространен и легален.

В частности, УК консолидируют средства инвесторов в зарегистрированной на Каймановых островах структуре, вкладывающей их в американские фонды западных компаний, которые уже являются инвесторами компаний Маска.

По данным источников FT, инвестиции в основном направлены на получение прибыли и не имеют почти никакого отношения к трансферу технологий или политическому влиянию.