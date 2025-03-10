Нацбанк Грузии возобновил покупку валюты

Национальный банк Грузии (НБГ) в марте возобновил покупку валюты на внутреннем рынке после снижения резервов в течение двух предыдущих месяцев. Об этом заявила президент НБГ Натия Турнава.

"Март - начало периода, который дает нам возможность пополнить свои резервы и купить валюту на рынке. Эта информация будет опубликована в следующем месяце, и сейчас неуместно говорить о том, что мы сейчас делаем на валютном рынке. В целом наблюдается значительный приток иностранной валюты в страну", - сказала Турнава, которую цитирует bm.ge.

При этом она отметила укрепление курса грузинского лари к доллару США и сдержанную инфляцию.

"Вы видите, что лари еще больше укрепился, февральская инфляция ниже целевого показателя в 3% и составляет 2,4%, поэтому все указывает на то, что мы сможем начать пополнять резервы", - отметила Турнава.

По ее словам, за февраль международные резервы НБГ снизились на $202 млн (на 4,5%) до $4,23 млрд (после снижения на $18,5 млн в январе). Основной причиной этого спада стали не операции Национального банка, а операции правительства Грузии по обслуживанию внешнего государственного долга. При этом Турнава подчеркнула, что НБГ в январе-феврале не прибегал к валютным интервенциям.