Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть с поставкой в страны Азии и Европы. Об этом говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Согласно информации, топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,4 за баррель. В результате оно будет стоить на $3,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Для государств Северо-западной Европы стоимость саудовской нефти со следующего месяца уменьшится на $0,2 за баррель, для стран Средиземноморья - на $0,3 за баррель.

При этом цены для покупателей из США не изменятся.