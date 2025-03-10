Fitch подтвердило рейтинг Молдовы со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Молдовы в иностранной валюте на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом.

"Молдова сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность в условиях серии потенциально дестабилизирующих шоков, низкий государственный долг с управляемым профилем погашения, доступность внешней финансовой поддержки и более высокий ВВП на душу населения, чем у сопоставимых стран", - говорится в пресс-релизе агентства.

При этом Fitch констатирует высокую подверженность небольшой молдавской экономики геополитическим рискам из-за ситуации в соседней Украине, а также структурно большой дефицит счета текущих операций платежного баланса и высокий внешний долг.

По прогнозу, в 2025 году дефицит текущего счета снизится до 13,9% ВВП с 16% ВВП (оценка Fitch) в 2024 году. Агентство также ожидает, что чистый внешний долг страны будет расти с оценочного уровня 29,7% ВВП на конец 2024 года. При этом общий госдолг Молдовы, который оценивается на уровне 38,5% ВВП, к 2026 году приблизится к 43% ВВП.

По оценке агентства, в 2025 году ВВП республики вырастет на 1,7% после замедления до 0,1% (по оценке) в 2024 году. При этом рост экономики Молдовы будет отягощен более высокой инфляцией и более слабым, чем ожидалось, восстановлением в ЕС, включая Румынию (37% экспорта Молдовы). Между тем рост внутреннего спроса во втором полугодии могут поддержать финансовые средства из созданного Евросоюзом Фонда роста Молдовы на €1,9 млрд.