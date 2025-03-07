Крупнейшие аэропорты Германии в понедельник будут охвачены 24-часовой забастовкой

Основные аэропорты по всей Германии, включая крупнейший во Франкфурте, будут охвачены 24-часовой забастовкой в понедельник после того, как немецкий профсоюз Verdi призвал работников государственного сектора и служб наземного обслуживания выйти на протест. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюз, который требует повышения заработной платы на 8%, или по крайней мере на 350 евро в месяц, решил объявить предупредительную забастовку после того, как второй раунд коллективных переговоров провалился в прошлом месяце.

Работодатели отвергли требования как неподъемные. Переговоры должны продолжиться позже в этом месяце.

Среди аэропортов, которые будут охвачены забастовкой в понедельник, также Мюнхен, второй по загруженности в стране, а также Штутгарт, Кельн/Бонн-Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер, Бремен, Гамбург, Берлин и Лейпциг-Галле.

Запланированная забастовка знаменует собой серьезную эскалацию в переговорах после того, как в прошлом месяце Verdi устроила несколько забастовок в некоторых аэропортах Германии, в том числе двухдневную забастовку в Мюнхене.

Более короткие забастовки в аэропортах Дюссельдорфа и Кельна/Бонна привели к тому, что почти 280 рейсов с 48 тысячами пассажиров были отменены, по данным ассоциации аэропортов ADV.

На прошлой неделе забастовка работников государственного сектора в порту Гамбурга в значительной степени парализовала движение грузовых судов в крупнейший и важнейший порт Германии.