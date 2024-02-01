В Германии 1100 рейсов отменят из-за забастовки в 11 аэропортах

Профсоюз Ver.di добивается повышения зарплат и доплат за сверхурочные для персонала аэропортов, отвечающего за контроль пассажиров и багажа. От однодневной забастовки пострадают не менее 200 тысяч пассажиров, пишут немецкие медиа.

Она пройдет в 11 воздушных гаванях страны: Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Аэропорты Мюнхена и Нюрнберга забастовка не затронула, но там будут отменены все рейсы в вышеназванные города.

Авиакомпания Lufthansa объявила, что планирует отправить большую часть запланированных на четверг рейсов, в первую очередь большинство дальних полетов из охваченного забастовкой аэропорта во Франкфурте. При этом компания предложила пассажирам бесплатный обмен билетов на другую дату до 8 февраля. Пассажиры с билетами на внутригерманские рейсы могут бесплатно обменять их на билеты на поезда независимо от того, состоится вылет или он будет отменен.