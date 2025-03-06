Внешний долг Азербайджана в 2025 году может вырасти до $6,6 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует внешний долг Азербайджана к концу 2025 года на уровне $6,6 млрд.

По данным Минфина, на конец 2024 года внешний долг Азербайджана оценивался в $5,1 млрд, за прошлый год он снизился на 20,6%. Таким образом, по оценкам S&P, внешний долг страны в 2025 году может увеличиться на 29,4%.

"Внешний долг Азербайджана в 2025 году, рассчитанный на долгосрочный период, по прогнозам, достигнет $1,8 млрд, на краткосрочный - $4,8 млрд", - отмечается в материалах на сайте агентства.

По данным Минфина, 49% внешнего долга страны на начало 2025 года составляет задолженность сроком на 5 лет, 44,9% - от 5 до 10 лет, 6,1% - свыше 10 лет.