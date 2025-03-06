Компания ČEZ стала акционером Rolls-Royce SMR, приобретя пятую часть акций

Полугосударственная энергетическая компания ČEZ приобрела около 20% акций британской компании Rolls-Royce SMR, с которой будет сотрудничать в разработке и производстве модульных ядерных реакторов. Первые такие реакторы планируется построить в Чехии в первой половине 2030-х годов на АЭС «Темелин», пишут чешские СМИ.

Модульный реактор от Rolls-Royce SMR представляет собой водоохлаждаемый реактор с активными и пассивными элементами безопасности. Он будет иметь мощность 470 мегаватт и срок службы не менее 60 лет. ČEZ намерен построить модульные реакторы общей мощностью 3 гигаватта до 2050 года, в том числе на территориях действующих угольных электростанций.

Проект модульных реакторов предполагает их серийное производство, что позволяет быстрее и проще их строить по сравнению с большими ядерными блоками. Это дает возможность устанавливать несколько реакторов на одном месте. Планируется, что они будут использоваться в первую очередь для поставок тепла.

В Чехии в настоящее время эксплуатируются шесть ядерных блоков, и ожидается строительство двух новых крупных реакторов в Дукованах. Срок завершения первого из них намечен на 2036 год, а общая стоимость проекта составит 400 миллиардов крон (€16 млрд).