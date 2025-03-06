Цены на нефть эталонных марок утром в четверг растут после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг растут после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $69,68 за баррель, что на $0,38 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,74 до $69,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 до $66,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,95 до $66,31 за баррель.

Bren и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября, отмечает Market Watch.