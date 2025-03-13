Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг

Цены на нефть эталонных марок с снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,87 за баррель, что на 8 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,39 до $70,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 13 центов до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 до $67,68 за баррель.