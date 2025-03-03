Последнее обновление: 03.03.2025 18:00

Цены на нефть эталонных марок днем замедлили рост

Фьючерсы на нефть растеряли часть роста, достигнутого ранее в понедельник, но продолжают торговаться с небольшим повышением.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 составляет $72,94 за баррель, что на $0,13 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,07 до $69,83 за баррель.

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 1,7%, североамериканский - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.

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