Последнее обновление: 26.02.2025 10:41

Цены на нефть эталонных марок утром в среду умеренно растут после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в среду утром после падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого обе эталонные марки обновили минимумы с конца прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 составляет $73,29 за баррель, что на $0,27 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $1,76 до $73,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,25 до $69,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,77 (1,5%), до $68,93 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

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