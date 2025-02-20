Последнее обновление: 20.02.2025 17:24

Цены на нефть эталонных марок днем перешли к росту

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок перешли днем к росту на торгах в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса и предложения на рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:55 составляет $76,27 за баррель, что на $0,23 больше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,08 (до $72,33 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы подорожали на $0,24 (0,33%), до $72,34 за баррель.

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