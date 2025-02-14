Цены на нефть эталонных марок слабо растут в пятницу утром

Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 составляет $75,27 за баррель, что на $0,25 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,16 до $75,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,18 до $71,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,08 до $71,29 за баррель.