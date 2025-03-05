Снижение цен на нефть эталонных марок утром в среду продолжается

Снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,85 за баррель, что на $0,19 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,58 до $71,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились на $0,54 до $67,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,11 (0,2%), до $68,26 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.