Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

Польша начала депортировать совершивших преступления иностранцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (ранее Twitter) сообщил о старте депортаций иностранцев, совершивших преступления в стране.

"Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями", – написал он.

К своему сообщению премьер-министр добавил видео, на котором видно, как задержанные мужчины с помощью пограничников садятся в самолет. На следующих кадрах видно, в частности, как закрывается люк самолета, и машина отрывается от асфальта.

Начало депортаций Дональд Туск анонсировал на прошлой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

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