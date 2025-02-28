Польша в начале марта начнет выдворять из страны совершивших преступления иностранцев

Первые депортации задержанных в Польше иностранцев-преступников в страны происхождения, в том числе в Грузию, состоятся в первую неделю марта. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, депортации, очевидно, требуют договоренности со странами, в которые должны быть отправлены задержанные иностранцы – "преступники, которые нашли способ жизни в Польше, нарушая закон", передает RMF24.

"Эти первые депортации, в частности в Грузию – потому что мы говорили об этих грузинских бандах, которые являются очень активными – они станут фактом в первую неделю марта", – сообщил глава правительства.

Премьер-министр во вторник написал в соцсети X (ранее Twitter), что получил информацию от главы МВД Томаша Семоняка о действиях служб против иностранных банд.

"Я получил подробную информацию от главы МВД о решительных действиях служб против иностранных банд. Проведены многочисленные аресты. Настало время депортации". – написал он.

Ранее Семоняк сообщал, что иностранцы подозреваются в совершении 5 процентов всех преступлений в Польше, согласно статистике 2024 года. Министр сообщил, что с начала 2025 года 2616 иностранцам были предъявлены обвинения в совершении преступлений в Польше. 13 и 14 февраля в ходе полицейских и пограничных операций было задержано почти 1 474 человека, которые находились в розыске – поляки и иностранцы. В отношении 398 иностранцев была начата процедура выдворения из Польши.

Глава МВД подчеркнул, что в Польше рады видеть тех, кто соблюдает закон, легально работает и платит налоги.

"А тех, кто совершает преступления – абсолютно нет". – добавил он.

Ранее в феврале премьер Польши Дональд Туск анонсировал план быстрой депортации иностранцев, совершивших преступления на территории страны.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.