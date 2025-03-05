Фермеры США предупреждают об убытках из-за введенных Трампом пошлин

Фермеры США с яростью отреагировали на пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая, заявив, что торговая война "нанесет удар по сельскохозяйственному сектору Америки". Об этом пишет Financial Times.

Фермеры США выразили серьезное беспокойство из-за новых тарифов, введенных администрацией Трампа, которые, по их мнению, ограничат доступ к ключевым экспортным рынкам.

В частности, фермеры опасаются, что тарифы повлияют на торговлю кукурузой, соевыми бобами, красным мясом и свининой.

Аналитики говорят, что Китай уже давно стремится диверсифицировать свою экономику, отказавшись от американских сельскохозяйственных товаров, таких как соевые бобы, и последний раунд торговой войны лишь закрепит эту тенденцию.

Председатель Союза фермеров Айовы Аарон Леман заявил, что эти тарифы принесут "только боль" для сельского хозяйства США, снизив цены на продукцию из-за несоответствия внутренних рынков.

Бразилия, Чили и Аргентина могут выиграть от этой торговой напряженности, став конкурентами для США на мировых рынках.

Фермеры опасаются, что ситуация повторит последствия торговой войны с Китаем 2018 года, которая привела к $27 млрд убытков для сельского хозяйства США. Хотя тогда фермерские хозяйства получили $23 млрд компенсации от федерального правительства за перебои в торговле.

Однако на этот раз аграрии менее подготовлены к таким изменениям: цены на сырье упали почти на 50%, а расходы на средства производства, в частности на удобрения, значительно выросли. Поставки калийных удобрений из Канады, крупнейшего поставщика, также могут попасть под пошлины.