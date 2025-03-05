ОЭСР ожидает ускорения экономического роста Чехии в 2025 году и снижения инфляции

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует ускорение экономического роста Чехии в 2025 году.

По данным ОЭСР, экономика страны выйдет из замедления, вызванного последствиями пандемии и экономическими трудностями, и вернется к росту до 2,1%, после того как в прошлом году был зафиксирован всего 1% роста. В 2026 году ВВП страны вырастет на 2,5%. Эти данные появились в отчете ОЭСР, который был представлен 4 марта на пресс-конференции в Праге премьер-министром Чехии Петром Фиалой и генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом.

В отчете также говорится о дальнейшем ослаблении инфляции, которая в среднем составит 2,3% в этом году и, по прогнозам, достигнет целевого показателя в 2%, установленного Чешским национальным банком, к 2026 году.

Однако ОЭСР предупреждает, что внешний экономический фон может негативно повлиять на экономику Чехии. Среди рисков называются рост цен на энергоносители из-за глобальной напряженности и введение торговых барьеров.

Фиала отметил, что обсуждал с Корманом вопрос о возможных последствиях введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, и их влиянии на экономику европейских стран. Он подчеркнул, что это приведет к изменениям в международной экономической среде.

С учетом ожидаемого снижения инфляции, ОЭСР рекомендовала Чехии продолжить постепенное смягчение валютной политики. Однако, по мнению организации, Чешский национальный банк должен подходить к этому с осторожностью, учитывая сохраняющееся инфляционное давление в секторе услуг.

ОЭСР также прогнозирует постепенное сокращение дефицита государственного бюджета Чехии. В 2025 году дефицит должен снизиться до 2,6% от ВВП по сравнению с 2,8% в 2024 году, а к 2026 году он составит 1,9% от ВВП.

Корман подчеркнул, что Чехии необходимо продолжить бюджетную консолидацию, чтобы освободить средства для финансирования расходов, связанных со старением населения.

Фиала поддержал рекомендации ОЭСР и отметил необходимость подготовки бюджета с учетом увеличения расходов на оборону и безопасность, отметив, что нужно готовиться к увеличению оборонных расходов до 3% ВВП.