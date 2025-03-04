Последнее обновление: 04.03.2025 18:12

Украина продала арестованные белорусские удобрения на сумму около $1 млн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины продало 61 вагон арестованного белорусского калия.

«Реализована продукция производства ОАО «Беларуськалий», находящаяся в 61 железнодорожном вагоне, объемом 4299 тонн хлорида калия. Итоговая сумма реализации составила 45 516 321 грн (около $1 млн), включая таможенные платежи», - информирует АРМА.

Отмечается, что эти средства пойдут в том числе на закупку военных облигаций.

Ранее, 25 февраля, АРМА успешно реализовало еще 50 вагонов белорусского калия за 36 млн грн.



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