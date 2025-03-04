Последнее обновление: 04.03.2025 15:16

Лукашенко потребовал ежегодно получать 11 млн тонн зерна урожая

Ежегодно в Беларуси должны получить урожай в 11 млн тонн зерна. Об этом Лукашенко заявил, принимая 4 марта кадровые решения и обозначая ключевые задачи для профильного блока в правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко.

"Мы должны ежегодно получать 11 млн т зерновых. 11 млн т достань и положи. 11 млн т зерна вы должны ежегодно получать. Имеются в виду зерновые, зернобобовые, рапс, кукуруза и так далее", - потребовал Лукашенко.

Кроме того, стоит задача в 2025 году произвести более 9 млн т молока и более 2 млн т мяса, также в обязательном порядке обеспечить сохранность и продажу этой продукции.

Объем экспорта продовольственной продукции по итогам нынешнего года должен составить $9 млрд.



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