Последнее обновление: 04.03.2025 15:16

С 10 марта Китай вводит зеркальные пошлины на американские товары

Китай с 10 марта вводит ответные пошлины на американские товары.

На курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок вводится дополнительная пошлина в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, фрукты, овощи, продукты водного промысла и молочные продукты — в размере 10%, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что решение принято в ответ на введенные в США дополнительные пошлины в размере 10%.

Кроме того, сегодня власти Китая расширили меры экспортного контроля в отношении американских компаний и добавили десять юрлиц в список ненадежных организаций, что лишает их право на инвестиции в Китай, а также торговли с ним.

Помимо этого, подан иск в ВТО.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование