Honda отказалась от производства гибрида Civic в Мексике из-за угрозы пошлин США

Японская компания Honda решила производить гибридный автомобиль Civic следующего поколения в американском штате Индиана, а не в Мексике во избежание потенциальных пошлин на одну из самых продаваемых моделей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Шаг Honda является первым конкретным мероприятием со стороны крупной автомобильной компании для приспособления к предложенным президентом США Дональдом Трампом 25% пошлинам на товары из Мексики и Канады.

По информации источников агентства, Honda поначалу планировала производить Civic следующего поколения в Гуанахуато (Мексика). По словам одного из источников, производство планировалось начать с ноября 2027 года.

Мексика была выбрана потому, что растущие издержки усложняли производство автомобиля в Индиане и Канаде.

Теперь компания планирует производить новую модель Civic в Индиане с мая 2028 года с ожидаемым годовым объемом около 210 тыс. автомобилей.

По словам одного из собеседников агентства, если производство в Индиане не будет отвечать спросу, Honda будет искать возможности импорта из стран, на которые не распространяются пошлины.

Агентство отмечает, что случай Honda подчеркивает, насколько потенциально разрушительными могут быть американские пошлины для отраслей, которые не могут кардинально изменить производственные планы в краткосрочной перспективе.

Около 40% автомобилей, проданных Honda в США, импортируются из Мексики и Канады.

Кроме того, компания экспортирует около 60 тыс. автомобилей, произведенных в США, в Мексику и Канаду, а это значит, что если эти страны введут соответствующие тарифы, Honda может столкнуться с дальнейшим ростом расходов.