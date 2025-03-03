Лукашенко потребовал от правительства перейти к четким планам в экономике.

"В следующую пятилетку экономика должна работать по четким планам. Этого не надо бояться. А то те, кто нас учил уйти от планов и на свободу всех отпустить, до 500 планов (Япония, допустим) по разным направлениям в год составляют. А мы ушли, все бросили. А как жить и работать? Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Перед министром экономики, добавил он, стоит задача внимательно изучить инвестиционный климат в странах-соседях и действовать соответственно.

Он поручил до конца года разработать программу социально-экономического развития до 2030 года. "Хотелось, чтобы мы, опираясь на тот опыт, который накоплен, мы не переписывали положения программы старой и не переносили в новую, а чтобы это была программа настоящая и представляла собой лицо не только Николая Геннадьевича, но и Министерства экономики", - заявил пенсионер.