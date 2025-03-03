Казахстан повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16%

Казахстан с 7 марта 2025 года повышает тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 16%. Об этом сообщает национальная компания «Қазахстан темир жолы».

Повышение затронет не только экспортные поставки, а также транзитные.

"Применение повышающих индексов распространяется на перевозки грузов в вагонах в экспортном сообщении и их порожнем возврате в импортном сообщении, а также при перевозке грузов в вагонах в транзитном сообщении по территории Республики Казахстан в границах ЕАЭС и их порожнем возврате, в том числе на перевозки с участием станций казахстанских железных дорог, расположенных на территории государств - членов ЕАЭС, с вводом в действие с 7 марта 2025 г. до 31 декабря 2025 г. При этом действие ранее введенных повышающих индексов к тарифам на регулируемые услуги МЖС при транзитных перевозках грузов в границах ЕАЭС отменяется", - говорится в сообщении компании АО "Астық Транс", которая занимается железнодорожными перевозками зерновых и прочих сельскохозяйственных грузов.