Трамп угрожает миру пошлинами, но не все так просто

В первый месяц своего правления президент США Дональд Трамп выдал поток угроз ввести пошлины. Американский лидер таким образом пытается повлиять на торговых партнеров.

Издание The New York Times пишет, что пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая - это дубина, призванная заставить крупнейших торговых партнеров США пресечь поток наркотиков и мигрантов. Пошлины на сталь, алюминий и медь - это способ защитить американскую промышленность, которая важна для обороны, а пошлины на авто поддержат критически важную базу производства. Новая система "взаимных" пошлин рассматривается как способ предотвратить "обдирание" Америки остальным миром.

Трамп утверждает, что пошлины не повлекут за собой больших расходов для США и принесут огромные доходы, которые правительство сможет использовать для сокращения налогов, а также для балансировки федерального бюджета.

Однако эксперты отмечают, что пошлины не помогут одновременно достичь всех целей, которые озвучил Трамп. Более того, многие из его заявлений противоречат друг другу.

"Все эти пошлины не согласуются друг с другом, - сказал Чад Боун, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона - Так что же является приоритетом? Потому что вы не можете выполнить все это одновременно".

Противоречивые обоснования пошлин Трампа, возможно, наиболее важны, когда речь идет о доходах. Американский лидер уже выдвигал идею заменить подоходный налог пошлинами, чтобы финансировать правительство.

В прошлом финансовом году Налоговая служба собрала $5,1 трлн в виде налогов, и либеральные и консервативные экономисты говорят, что заменить эту сумму пошлинами невозможно. В прошлом году США импортировали товаров на сумму около $3,3 трлн, поэтому средний тариф на весь американский импорт должен превысить 150%, чтобы покрыть образовавшуюся дыру. Такие высокие пошлины резко повысят цены на импорт, что, скорее всего, побудит американцев покупать гораздо меньше товаров, а значит, снизит доходы от тарифов.

Существуют также потенциальные противоречия между планами Трампа в отношении пошлин и его целью спровоцировать экономический бум, который увеличит количество рабочих мест, сохранит высокий рост и низкие цены в США.

Однако многие экономисты предупреждают, что пошлины могут оказать негативное влияние на экономику, в том числе повысить цены для потребителей и замедлить рост экономики. Хотя Трамп настаивает на том, что пошлины покрывают иностранные правительства, но основное бремя ляжет на американских потребителей.

Другие экономисты говорят, что пошлины сократят количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности США, поскольку некоторые производители столкнутся с более высокими затратами на производство, а другие страны введут ответные пошлины.

Дональд Трамп 26 февраля сообщил, что европейские страны столкнутся с пошлинами в 25%. Он также хочет ввести отдельные тарифы на автомобили, компьютерные чипы и фармацевтические препараты, которые будут взиматься в дополнение к взаимным тарифам.

Трамп также объявил, что отменяет исключения из пошлин на сталь и алюминий на 2018 год, а также планирует ввести их на импорт меди.

Кроме того, он заявил, что с 4 марта планирует ввести пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоить 10%-ую пошлину на импорт из Китая.