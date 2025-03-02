Последнее обновление: 02.03.2025 14:00

Первый саммит по криптовалютам Трамп проведет в Белом доме 7 марта

Президент США Дональд Трамп в следующую пятницу, 7 марта, выступит на первом в истории криптосаммите Белого дома. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что саммит пройдет под председательством помощника главы Белого дома и "крипто-царя" Дэвида Сакса, а руководить процессом будет исполнительный директор рабочей группы президента США по вопросам цифровых активов Бо Хайнс.

Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума. По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация всех криптовалют снизилась на 13% только за последнюю неделю.

Ранее Трамп обещал стать "первым криптопрезидентом Америки", а 19 февраля заявил, что "стремится сделать Америку криптостолицей".



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