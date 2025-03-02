Последнее обновление: 02.03.2025 14:00

В Беларуси определили объем и порядок раскрытия информации факторинговыми организациями

Постановлением Национального банка № 42 от 18 февраля 2025 года определены объем и порядок раскрытия информации факторинговыми организациями.

Согласно утвержденной постановлением инструкции, факторинговые организации раскрывают информацию путем ее размещения на своем сайте или сайтах в интернете, зарегистрированных в Государственном реестре информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет, размещенных на территории Беларуси (интернет-сайт).

Факторинговая организация размещает на своем интернет-сайте сведения об осуществляемой деятельности по финансированию под уступку денежного требования, о бенефициарных и иных владельцах факторинговой организации, а также о финансовом состоянии факторинговой организации.

Постановление вступает в силу в следующем порядке: пункт 1 - с 13 мая 2025 года, иные положения - после официального опубликования постановления.

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