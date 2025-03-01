ЕС и Индия надеются заключить соглашение о свободной торговле до конца года

ЕС и Индия готовы ускорить развитие торгового сотрудничества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили, что два партнера завершат работу над соглашением о свободной торговле уже в этом году.

"Мы поручили нашим командам заключить взаимовыгодное двустороннее соглашение о свободной торговле к концу этого года", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Импульс переговорам между ЕС и Индией придали угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести пошлины на европейскую продукцию, сообщают зарубежные медиа.

"Для Европы Индия - оплот уверенности во все более неопределенном мире, - отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы знаем, что авторитарные государства становятся все смелее, игнорируют границы, угрожают миру на море. Сейчас самое время активизировать наше сотрудничество в области безопасности и обороны на суше, на море и в космосе".

Фон дер Ляйен добавила, что "соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшей сделкой такого рода в мире". Вместе с тем, по словам главы Еврокомиссии, она понимает, что заключить сделку будет непросто.

Переговоры о свободной торговле между ЕС и Индией начались еще в 2007 году. Однако в 2013-м они были приостановлены и возобновились в 2022-м. ЕС надеется получить доступ к индийскому рынку для своих автомобилей и духов. Тем временем европейские фермеры опасаются нечестной конкуренции со стороны государств-импортеров, не входящих в Евросоюз.