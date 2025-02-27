Новые пошлины США на сталь ударят по многомиллиардной цепи поставок из Китая

Новые пошлины США на сталь угрожают нарушить многомиллиардную цепь поставок, переправляющую сталь из Китая в Соединенные Штаты через третьи страны. Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство пишет, что это усилит конкуренцию на мировом рынке и ударит по важному источнику доходов для китайской сталелитейной промышленности, которая переживает трудности.

После введения торговых пошлин в 2016 и 2018 годах большинство китайской стали стало слишком дорогим для американского рынка. Поэтому заводы в странах, имевших более свободный доступ к США, покупали дешевую китайскую сталь, перерабатывали ее и перепродавали дальше.

Однако пошлина в 25%, введенная президентом США Дональдом Трампом и вступившая в силу 12 марта, усложнит такую торговлю.

По оценкам четырех ведущих китайских консалтинговых компаний в сфере металлургии, это может повлиять на почти десятую часть всего китайского экспорта стали за прошлый год, что составило примерно 7 миллиардов долларов.

Перекрытие этого канала сбыта приведет к тому, что избыток китайской стали попадет на мировой рынок, который и так перенасыщен ею.

Это, в свою очередь, может спровоцировать новую волну торговой защиты со стороны других стран, что станет еще одним ударом по китайскому экспорту.

"Рост торговых барьеров усилит давление на китайский экспорт стали. Уменьшение объемов экспорта и прибыли может еще больше снизить рентабельность некоторых компаний", - отметил на прошлой неделе поддерживаемый государством Китайский институт планирования и исследований в металлургической промышленности.

Новые ограничения и более жесткая конкуренция на уменьшившемся экспортном рынке создают проблемы для всех стран-экспортеров стали. Однако Китай несет наибольшие потери, ведь именно его продукция чаще всего становится мишенью для пошлин.

Такое развитие событий может еще больше подорвать экономическое восстановление Китая. Ранее он использовал экспорт, чтобы компенсировать слабый внутренний спрос, который страдает из-за затяжного кризиса в секторе недвижимости.