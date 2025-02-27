В Беларуси на начало 2025 года в процедурах банкротства находилось более 1,1 тыс. должников

Департамент по санации и банкротству подвел годовые итоги применения закона «Об урегулировании неплатежеспособности» в части применения процедур банкротства в разрезе регионов и отраслей.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на 1 января 2025 г. в процедурах несостоятельности и банкротства находилось 1163 должника.

В Могилевской и Гродненской областях отмечается наименьшее количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами применяются процедуры несостоятельности и банкротства.

В сравнении с 2023 годом снизилась доля субъектов хозяйствования, находящихся в процедурах несостоятельности и банкротства, в Гомельской области – на 10,1%, Витебской – на 8,3%, Гродненской – на 4,3%, в Брестской – на 1,8%.

Также по указанным областям наблюдается рост доли в общей стоимости реализованного имущества в процедурах банкротства: в Гродненской – на 15,6%, Гомельской – на 8,2%, Витебской – на 5,7% и Брестской – на 5,3%.

Механизмы оздоровления в рамках процедуры санации чаще применяются предприятиями промышленного и строительного сектора.