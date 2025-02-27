Париж ведет переговоры с Киевом о добыче полезных ископаемых для ВПК Франции

Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной о добыче украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню 27 февраля в эфире franceinfo.

По его словам, Франция работает над вопросом с осени 2024 года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж включил эту тему в свой "план победы".

"Президент Украины сделал ряд предложений не только США, но и Франции", – рассказал министр.

По мнению Лекорню, украинское руководство рассматривает полезные ископаемые как стратегический актив, который может быть использован в переговорах с партнерами по укреплению экономической устойчивости Украины.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему начать переговоры с Украиной о поставках стратегических материалов, что позволит Франции диверсифицировать импорт.

Министр подчеркнул, что украинские ресурсы будут использованы в производстве оружия, причем не только в краткосрочной перспективе.

"Нашей оборонной промышленности понадобится критически важное сырье для создания оружия – не только на следующий год, но и на 30-40 лет вперед", – подчеркнул он.

Лекорню также отметил, что экономические и военные вопросы неразрывно связаны.

"Хотим ли мы того или нет, вопросы экономики всегда переплетаются с военными, стратегическими и вопросами безопасности. Это особенно касается энергетики", – подытожил он.