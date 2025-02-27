Цены на недвижимость в Чехии в прошлом году увеличились в среднем на 10,7%

В 2024 году цены на недвижимость в Чехии выросли в среднем на 10,7%, продажи увеличились на 34%. Прирост продаж новостроек составил 51%. Эти данные предоставили Чешская банковская ассоциация и компания Flat Zone.

Несмотря на сильный рост активности на рынке в 2023 году, рынок возвращается к уровням, которые были до кризиса.

Цены на вторичное жилье увеличились на 10% в среднем по стране и на 18% – в Праге. При этом цены на кирпичные дома остаются значительно выше, чем на панельные. При этом стоимость новостроек росла медленнее – на 8% в среднем по стране и на 9% в столице. Цены на семейные виллы в регионах остались на прежнем уровне, но в Праге они увеличились на 15%.

Продажи недвижимости продолжали восстанавливаться после резкого падения во второй половине 2022 года. Наибольший рост продаж был зафиксирован у новостроек, который увеличился на 51% в годичном сравнении. К концу года в Чехии было доступно более 16 000 свободных квартир в новостройках на стадии строительства. Вторичное жилье показало рост продаж на 24%, а продажи семейных вилл увеличились на 37%.

Однако рынок жилья продолжает сталкиваться с проблемами доступности из-за высоких цен на недвижимость, недостаточного темпа завершения строительства и роста ипотечных кредитов. Существующие трудности с рынком капитала и низким экономическим ростом также влияют на доступность жилья.