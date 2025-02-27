Минобразования Беларуси опять озаботилось порядком ведения школьных дневников. Это следует из постановления министерства № 38 от 14 февраля 2025 года, в котором прописаны новые требования.

В соответствии с изменениями в типовых формах дневников учащихся III-IV и V-XI классов на русском и белорусском языках предусмотрено сокращение записи домашнего задания, названий учебных предметов (правила сокращения слов регламентируются учителем согласно существующим нормам); исправление путем зачеркивания чертой неправильной записи и надписи сверху правильного варианта.

Как и ранее, будут действовать следующие требования:

заполнять дневник на одном из государственных языков;

писать аккуратно, грамотно, разборчивым почерком, пользоваться шариковой ручкой с пастой фиолетового или синего цвета. Нельзя использовать цветные карандаши, фломастеры, вклейки и аппликации;

в начале учебного года заполнять титульный лист, указывая фамилию и собственное имя в родительном падеже;

записывать со строчной буквы домашнее задание, названия месяцев и учебных предметов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.