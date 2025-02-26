Последнее обновление: 26.02.2025 10:41

Чехия в 2024 году увеличила экспорт оружия в Украину на треть

Чехия в 2024 году увеличила экспорт оружия в Украину на треть. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова во время встречи с чешскими производителями оружия.

Она не уточнила конкретных чисел, но отметила, что речь идет, в частности, об инициативе по поставке Украине снарядов, закупленных у третьих стран.

По ее словам, в прошлом году из Чехии в Украину было поставлено 1,5 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом году Чехия намерена продолжить поставки.

"Если мы хотим продолжить инициативу по боеприпасам, нам нужны достаточные средства от этих доноров. На сегодня Канада, Нидерланды, Дания пообещали помочь нам в финансировании, и, конечно, Чехия также присоединяется", – сказала Чернохова, которую цитирует портал ČTK.

Взносы партнеров в "снарядную инициативу" сейчас составляют сотни миллионов евро.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование