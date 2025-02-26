BYD выпустит на рынок Франции электрический внедорожник за $30 тыс.

Китайский автогигант BYD выпустит на французский рынок новый электрический компактный внедорожник с более низкой стартовой ценой в $28 990 ($30 358), чем у большинства конкурентов. Об этом сообщает Reuters.

Электромобиль под названием Atto 2 станет самым доступным внедорожником китайского автопроизводителя, что добавит конкурентоспособный продукт в европейский сегмент небольших кроссоверов B-SUV (SUV - sport utility vehicle /practical sports car/ - маркетинговый термин для обозначения автомобиля с кузовом универсал и часто полным приводом).

Во вторник BYD представила Atto 2 на парижской арене La Défense Arena, крупнейшей концертной арене в Европе в западном пригороде Парижа.

Стартовая цена Atto 2 ниже, чем у ближайших конкурентов Kia Niro на €5000, Opel Mokka-e на €6000 и Peugeot e-2008 на €7000, даже несмотря на то, что на последние две модели от Stellantis распространяются французские льготы (скидки на покупку этих автомобилей) до €4000.

В то же время Stellantis Citroen e-C3 останется примерно на €6000 дешевле, чем Atto 2, даже без стимулов, которые делают покупку автомобиля Citroen еще более привлекательной.