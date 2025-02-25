Тайвань перехватил повредившее подводный кабель китайское судно

Береговая охрана Тайваня задержала китайское грузовое судно, которое перерезало подводный кабель связи у западного побережья острова. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что это первый такой случай после объявления Тайбэем борьбы с "теневым флотом" Китая.

Тайваньские пограничники остановили судно и подтвердили, что оно принадлежит Китаю. Команду, которая состояла исключительно из граждан КНР, взяли под стражу.

Это уже не первый подобный случай. В последние месяцы повреждения подводных кабелей фиксировались возле Тайваня, а также в Балтийском море. В ноябре китайский сухогруз прошел над двумя кабелями передачи данных в этом регионе примерно в то же время, когда они были перерезаны.

Тайбэй усилил контроль за китайскими судами после инцидента с повреждением кабеля в январе. Власти сформировали черный список кораблей, которые, по их словам, теперь будут более тщательно отслеживать.

Задержанное судно вместе с экипажем вернули в порт. Дело передали прокуратуре для расследования.