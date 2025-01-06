Тайвань обвиняет Китай в повреждении подводного кабеля

Тайвань обратился к Южной Корее за помощью в расследовании деятельности китайского судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля связи у северного побережья острова. Об этом сообщает Financial Times.

По данным тайваньского телекоммуникационного оператора Chunghwa Telecom и береговой охраны Тайваня, грузовое судно Shunxing39 утром 3 января, вероятно, повредило кабель связи в порту Килунг на северном побережье острова.

Хотя судно ходит под флагом Камеруна, тайваньские официальные лица заявили, что оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited, зарегистрированной в Гонконге. Единоличным директором компании является Го Вэньцзе, гражданин материкового Китая.

Оператор Chunghwa Telecom сообщил, что связь была немедленно восстановлена за счет перенаправления данных на другие международные подводные кабели. Однако Тайбэй обеспокоен тем, что Китай может тайно разорвать внешние коммуникационные связи Тайваня в любой потенциальной попытке аннексировать страну, пишет FT.

Представители Chunghwa Telecom и правительства Тайваня сообщили изданию, что поврежденный в пятницу кабель является частью Trans-Pacific Express Cable (TPE) — подводного интернет-кабеля, который соединяет Тайвань с западным побережьем США и принадлежит международному консорциуму. Помимо Chunghwa Telecom, в нее входят американский оператор AT&T, японский NTT, Korea Telecom и китайские операторы China Telecom и China Unicom.

«Поскольку мы не смогли допросить капитана, мы обратились к властям Южной Кореи с просьбой оказать помощь в расследовании в следующем порту назначения судна», - сказал представитель береговой охраны Тайваня.

Представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что судно Shunxing39 должно прибыть в Пусан в ближайшие несколько дней. Данные, полученные с помощью сигнала автоматической идентификационной системы судна, а также спутниковые данные, показали, что Shunxing39 поднял якорь в месте обрыва троса.