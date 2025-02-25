Tesla купит часть активов обанкротившейся немецкой Manz

Tesla Inc. покупает часть активов германского поставщика систем автоматизации Manz AG, проходящего процедуру банкротства.

Tesla Automation GmbH, работающее в Германии подразделение Tesla, приобретет производственную площадку Manz в Ройтлингене, сообщила германская компаняи. Tesla наймет более 300 сотрудников Manz, еще около ста 100 человек потеряют рабочие места.

Финансовые условия сделки с Tesla не разглашаются.

Manz, активно инвестировавшая в производство аккумуляторов в последние годы, объявила о банкротстве в декабре. Компания рассчитывает на продажу и других активов, чтобы частично погасить долги перед кредиторами, отмечается в сообщении.