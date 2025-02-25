Последнее обновление: 25.02.2025 17:49

Причиной нарушения электроснабжения в Минске стал обрыв провода ЛЭП

Причиной временного нарушения электроснабжения части потребителей Первомайского и Советского районов Минска стал обрыв провода на воздушной линии электропередачи 110 кВ. об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Сегодня в 8.47 из-за повреждения в электрических сетях временно отключалось энергетическое оборудование на подстанции «Зеленый луг». Специалисты предприятия «Минскэнерго» незамедлительно приступили к восстановительным работам. В 9.29 электроснабжение всех потребителей было восстановлено», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, в работах было задействовано 6 оперативно-выездных бригад, укомплектованных необходимым оборудованием и техникой.

«По результатам проведенного детального обследования линии электропередачи «Минск Северная – Минск Восточная» персоналом обнаружен обрыв провода в пролете опор, который стал причиной нарушения электроснабжения», - пояснила пресс-служба Минэнерго.

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