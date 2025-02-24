Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кобрине. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Сегодня утром в результате технологического нарушения в работе оборудования на подстанции 110 кВ «Кобрин-Западная» временно отсутствовало электроснабжение части потребителей районного центра. Энергетики предприятия "Брестэнерго" оперативно приступили к выполнению работ и полностью восстановили электроснабжение всех потребителей. Электро- и теплоснабжение города осуществляется в полном объеме», - говорится в сообщении.

Согласно информации, в работах было задействовано более 40 человек персонала и 6 единиц техники.