Европейские нефтесервисные компании Saipem и Subsea7 объявили о слиянии

Итальянская нефтесервисная компания Saipem и ее норвежский конкурент Subsea7 объявили о слиянии.

Как сообщается в пресс-релизе Saipem, сделка приведет к созданию компании с совокупным портфелем заказов в €43 млрд, годовой выручкой порядка €20 млрд, EBITDA выше €2 млрд и штатом сотрудников более 45 тыс. человек.

Объединенная компания будет называться Saipem7.

По условиям сделки, акционеры Subsea7 получат за каждую свою бумагу по 6,688 акции Saipem. Перед закрытием сделки Subsea7 распределит среди акционеров €450 млн в виде специальных дивидендов.

Акционерам Saipem и Subsea7 будет принадлежать по 50% объединенной компании.

Стороны рассчитывают закрыть сделку во втором полугодии 2026 года. Акции Saipem7 будут торговаться на биржах Милана и Осло, пишет Интерфакс.

Компании ожидают, что синергетический эффект от сделки в размере €300 млн будет достигнут на третий год после ее закрытия.

"Saipem и Subsea7 в значительной степени дополняют друг друга с точки зрения рыночных предложений и географии. Объединение компаний позволит увеличить стоимость для акционеров и всех заинтересованных сторон как в текущих условиях, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Акции Saipem прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в понедельник, капитализация компании составляет €4,58 млрд. Стоимость бумаг Subsea7 подскочила на 6,4%, ее рыночная стоимость превышает €4,8 млрд.