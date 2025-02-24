ЕС приостановил действие санкций в ключевых секторах экономики Сирии

Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении приостановить ограничительные меры в отношении Сирии в ключевых секторах ее экономики.

"Совет сегодня принял решение приостановить ряд ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Это решение является частью усилий Европейского союза по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии и ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе сообщается, что "ЕС стремится способствовать взаимодействию с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также содействовать финансовым и банковским операциям, связанным с этими секторами, и тем, что необходимо для гуманитарных и восстановительных целей".

В частности, совет решил приостановить секторальные меры в энергетическом - в том числе по нефти, газу и электроэнергии - и транспортном секторах. Из санкционного списка, предусматривающего "заморозку средств и экономических ресурсов", исключаются пять организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines. Разрешается предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому Центральному банку.

Решением Совета ЕС вводятся определенные исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территориях государств-членов Евросоюза, разрешаются транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также транзакции, необходимые для гуманитарных и восстановительных целей.

"Вслед за сегодняшним решением совет продолжит свою работу и оценит, можно ли приостановить другие экономические санкции. Он также продолжит внимательно следить за ситуацией в стране, чтобы гарантировать, что такие приостановки остаются приемлемыми", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в то же время Совет ЕС сохраняет действующими санкционные списки, связанные с режимом Башара Асада, химическим оружием и незаконной торговлей наркотиками, а также продолжает меры против торговли оружием, товарами двойного назначения, оборудованием для внутренних репрессий, программным обеспечением для перехватов и слежки и меры против импорта и экспорта предметов сирийского культурного наследия.